ArcelorMittal ve HP çelik katmanlı üretim konusunda iş birliği yapıyor

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, çelik katmanlı üretimi geliştirmek amacıyla ABD merkezli baskı şirketi HP ile stratejik bir iş birliğine girdiğini açıkladı.

Söz konusu iş birliği, özellikle otomotiv sektöründe 3D baskıya yönelik çeşitli parçalar için bütünsel bir yaklaşım benimsemeye ve geleneksel üretimle mümkün olmayan eşsiz özelliklere sahip çelikler geliştirmeye odaklanacak. ArcelorMittal, çelik katmanlı üretimi geliştirmek için HP’nin Metal Jet S100 teknolojisini kullanacak.