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ArcelorMittal Spain Gijon’da doğrudan indirgenmiş demir tesisi için çevre izni aldı

Çarşamba, 17 Ocak 2024 15:11:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İspanya’nın Asturias bölgesi hükümeti, ArcelorMittal’ın Gijon’da kuracağı doğrudan indirgenmiş demir (DRI) tesisi için gerekli olan çevre iznini verdi. Asturias yerel yönetiminin resmi gazetesi BOPA’ya göre ArcelorMittal 20 Aralık 2022 tarihinde tesise dair çevresel etki değerlendirmesi için başvurmuştu.

ArcelorMittal, 2,3 milyon mt’luk üretim kapasiteli yeşil hidrojen DRI tesisini İspanya’da karbon salımını sıfıra indirme planının en önemli parçası olarak görüyor. DRI tesisi yüksek hidrojen içeriğine sahip atık kok gazını yakalayarak yüksek fırında yeniden kullanacak ve böylece kömür kullanımını düşürecek. 2025’in sonuna doğru devreye girmesi beklenen tesis, Gijon’a yaklaşık 250 kilometre uzaklıktaki Sestao tesisini de besleyecek. ArcelorMittal, Gijon tesisine yaptığı 1 milyar €’luk yatırımla önümüzdeki beş yıl içinde karbon salımını 4,8 milyon mt düşürmeyi hedefliyor.


Etiketler: İspanya Avrupa Çelik Üretimi Yatırım ArcelorMittal 

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