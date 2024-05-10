ArcelorMittal Spain iki yıl içerisinde düşük karbonlu çelik üretimine başlamayı planlıyor

Cuma, 10 Mayıs 2024 11:33:20 (GMT+3) | İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre ArcelorMittal Spain, Gijon tesisinde yeni hibrit elektrik ark ocağının inşasına başladı. Hibrit elektrik ark ocağı, doğrudan indirgenmiş demir (DRI) ve hurda ile besleniyor.

213 milyon € yatırım yapılacak proje kapsamında inşa edilecek ocağın düşük karbonlu çelik üretim kapasitesi yıllık 1,1 milyon mt seviyesinde yer alacak ve başta ray ile filmaşin olmak üzere uzun mamul sektörüne yönelik üretim gerçekleştirecek. Bu sayede şirketin karbon salımını %35 azaltmasına yardımcı olacak. İspanya merkezli Sarralle tarafından inşa edilecek ocağın 2026 yılının birinci çeyreğinde faaliyetlere başlaması bekleniyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere ArcelorMittal Spain, yine Gijon’da kuracağı DRI tesisi için gerekli çevre iznini bu yılın Ocak ayında aldığını duyurmuştu. Söz konusu tesisin, hibrit elektrik ark ocağını tamamlayacağı göz önünde bulundurulduğunda düşük karbonlu çelik üretiminin önemli bir parçası olduğu ifade ediliyor.