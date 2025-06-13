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ArcelorMittal İspanya’daki dağıtım ağını yeni merkeziyle güçlendiriyor

Cuma, 13 Haziran 2025 14:59:35 (GMT+3)   |   İstanbul

İspanya genelinde 14 dağıtım merkezi bulunan çelik distribütörü ve işleyicisi ArcelorMittal Distribución Iberia, ArcelorMittal Spain’in Villaverde tesisinde çevre dostu yeni dağıtım merkezi inşa ettiğini duyurdu. İnşası geçtiğimiz yılın Mart ayında başlayan yeni merkezde ArcelorMittal’in düşük karbonlu XCarb® çeliğinin kullanıldığı bildirildi.

26.300 metrekarelik bir alana inşa edilen yeni merkezde uzun mamulleri kesmeye yönelik dört adet testere, iki adet matkaplı testere, oksi-gaz kesim masası, bilyalama ve boyama tesisi yer alacak. Ayrıca dağıtım merkezinin çatısı, 300 MWh kapasiteli güneş panelleriyle kaplanacak.

Öte yandan Getafe ve Coslada merkezlerinin sunduğu hizmetler Villaverde merkezinin çatısı altında birleştirilecek. Böylelikle Villaverde’den sunulacak yeni hizmetlerle birlikte ArcelorMittal, Madrid ve çevre illerden gelen çelik talebini karşılayabilecek. Yeni merkezin 2026 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi bekleniyor.


Etiketler: İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma ArcelorMittal 

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