ArcelorMittal Spain Gijón çelikhanesini ve filmaşin tesisini geçici olarak askıya aldı

Yerel basında çıkan haberlere göre Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal'in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Spain, Veriña tesisindeki filmaşin üretimini ve Gijón çelikhanesindeki faaliyetlerini sırasıyla 18 Ekim ve 20 Ekim tarihlerinde geçici olarak askıya aldı. Söz konusu duruş kararı, cansız talep ve düşük fiyatlı ithalattaki artıştan kaynaklanan sipariş eksikliği nedeniyle alındı.

Veriña tesisi ve Gijón çelikhanesinin 27 Ekim tarihinde yeniden devreye alınması planlanıyor. Buna ek olarak söz konusu duruşların 400’den fazla çalışanı etkilemesi bekleniyor.