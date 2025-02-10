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ArcelorMittal South Africa uzun mamul tesislerini kapatma planını 30 gün erteledi

Pazartesi, 10 Şubat 2025 12:08:24 (GMT+3)   |   İstanbul

Afrika’nın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal South Africa, Newcastle ve Vereeniging tesisleri ile AMRAS ray ve yapısal çelik bağlı kuruluşundan oluşan uzun mamul birimini kapatma yönündeki planlarını yaklaşık bir ay ertelediğini duyurdu.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere şirket, ekonomik büyümenin zayıflaması, yüksek enerji ve lojistik maliyetler, özellikle Çin’den yapılan düşük fiyatlı ithalat, hem iç hem de dış piyasalardaki kapasite fazlası ve Güney Afrika hükümetinin politikalarının yetersiz kalması sebebiyle bu yılın Ocak ayında uzun mamul birimini kapatacağını açıklamıştı.

Erteleme kararında ArcelorMittal South Africa’nın uzun mamul biriminin geleceğine ilişkin Güney Afrika hükümetiyle gerçekleştirmeye devam ettiği görüşmelerin yanı sıra beklenenden daha fazla sipariş alınmasının rol oynadığı ifade edildi. Başlangıçta tesislerin kapatılma ve çelik üretiminin durdurulma sürecinin Ocak sonundan itibaren başlaması planlanıyordu.

Öte yandan ArcelorMittal South Africa, 2024 yılında hem şirketin hem de Güney Afrika çelik sektörünün 2008-09 küresel mali krizinden bu yana görülen çok büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını ve küresel çelik ile hammadde fiyatları arasındaki farkın baskı altında kalmaya devam ettiğini vurguladı.


Etiketler: G. Afrika Güney Afrika Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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