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ArcelorMittal South Africa devlet desteği bekliyor

Pazartesi, 17 Mart 2025 14:09:14 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basına göre Afrika’nın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal South Africa (AMSA), Güney Afrika’daki çelik tesislerinin kapanmasını engellemek için devletten 3,1 milyar ZAR (170,28 milyon $) değerinde kurtarma paketi talep etti.

SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere üretici hükümet ve sektör paydaşlarıyla yaptığı görüşmelerde çözüm bulunamamış olması sebebiyle Newcastle ve Vereeniging tesislerini kapatma yönündeki planını uygulamaya devam edeceğini duyurmuştu.

AMSA an itibarıyla şirkette %6,4’lük hissesi bulunan devlete bağlı kalkınma kurumu Industrial Development Corporation’dan (IDC) 3,1 milyar ZAR’lık fon sağlanmasını istedi. Şirketin Newcastle ve Vereeniging tesislerini kapatmasıyla 3.500 çalışan işsiz kalacak.


Etiketler: G. Afrika Güney Afrika Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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