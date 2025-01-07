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ArcelorMittal South Africa zorlu piyasa koşulları sebebiyle uzun mamul tesislerini kapatıyor

Salı, 07 Ocak 2025 12:31:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Afrika’nın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal South Africa, hükümet ve sektör paydaşlarıyla yaptığı birçok kapsamlı görüşmede somut çözümler bulunamamasının ardından Newcastle ve Vereeniging tesisleri ile AMRAS ray ve yapısal çelik bağlı kuruluşundan oluşan uzun mamul birimini kapatma kararı aldığını duyurdu.

Kapatma kararının ardında ekonomik büyümenin zayıflaması, yüksek enerji ve lojistik maliyetler, özellikle Çin’den yapılan düşük fiyatlı ithalat, hem iç hem de dış piyasalardaki kapasite fazlası ve Güney Afrika hükümetinin politikalarının yetersiz kalması rol oynadı.

Böylelikle ArcelorMittal South Afrika, uzun mamul tesislerini bakım ve onarım moduna alacak. Çelik üretiminin bu ayın sonuna kadar durdurulması ve kalan üretim süreçlerinin ise birinci çeyrekte kapatılması bekleniyor. Bununla birlikte Newcastle’daki kok üretimi devam edecek ancak düşük talep sebebiyle azaltılacak. Kapatma kararı, yaklaşık 3.500 çalışanı etkileyecek.

Şirket ayrıca çelik fiyatlarındaki düşüş, kapasite kullanım oranının azalması ve uzun mamul birimindeki zorluklar sebebiyle zararının daha da artmasını ve satış gelirinin yıllık %5 düşmesini bekliyor.


Etiketler: G. Afrika Güney Afrika Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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