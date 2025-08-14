ArcelorMittal South Africa için umutlar azalıyor, işçiler yakında işten çıkarılabilir

Güney Afrika hükümetinin ülkenin otomotiv, madencilik ve inşaat sektörleri için kritik öneme sahip olan ancak uzun süredir zarar eden Newcastle tesisinin geleceğini belirlemek üzere ArcelorMittal South Africa Ltd. (AMSA) ile acil kriz görüşmeleri yürüttüğü duyuldu. Eğer bir çözüm bulunamazsa tesis 30 Eylül 2025 tarihinde kapatılacak. Bu durum doğrudan 3.500 kişinin ve buna bağlı sektörlerde çalışan on binlerce kişinin işini tehdit ediyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ile AMSA’nın ikinci büyük hissedarı olan Sanayi Kalkınma Kurumu (IDC), daha önce SteelOrbis'in de bildirdiği üzere 3,1 milyar ZAR (170,28 milyon $) tutarında bir kurtarma paketi de dahil olmak üzere fabrikanın faaliyetlerini sürdürmesi için çeşitli seçenekleri gözden geçiriyor.

IDC, 1 Nisan’da AMSA’daki hissesini artırma olasılığını incelemek ve şirketin operasyonlarını istikrara kavuşturmak amacıyla bir durum tespit süreci başlatmıştı.