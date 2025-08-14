 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ArcelorMittal...

ArcelorMittal South Africa için umutlar azalıyor, işçiler yakında işten çıkarılabilir

Perşembe, 14 Ağustos 2025 13:40:53 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Afrika hükümetinin ülkenin otomotiv, madencilik ve inşaat sektörleri için kritik öneme sahip olan ancak uzun süredir zarar eden Newcastle tesisinin geleceğini belirlemek üzere ArcelorMittal South Africa Ltd. (AMSA) ile acil kriz görüşmeleri yürüttüğü duyuldu. Eğer bir çözüm bulunamazsa tesis 30 Eylül 2025 tarihinde kapatılacak. Bu durum doğrudan 3.500 kişinin ve buna bağlı sektörlerde çalışan on binlerce kişinin işini tehdit ediyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ile AMSA’nın ikinci büyük hissedarı olan Sanayi Kalkınma Kurumu (IDC), daha önce SteelOrbis'in de bildirdiği üzere 3,1 milyar ZAR (170,28 milyon $) tutarında bir kurtarma paketi de dahil olmak üzere fabrikanın faaliyetlerini sürdürmesi için çeşitli seçenekleri gözden geçiriyor.

IDC, 1 Nisan’da AMSA’daki hissesini artırma olasılığını incelemek ve şirketin operasyonlarını istikrara kavuşturmak amacıyla bir durum tespit süreci başlatmıştı.


Etiketler: G. Afrika Güney Afrika Çelik Üretimi ArcelorMittal 

Benzer Haber ve Analizler

ArcelorMittal South Africa devlet desteği bekliyor

17 Mar | Çelik Haberler

ArcelorMittal South Africa hükümetle görüşmelerin başarısız olması sebebiyle uzun mamul tesislerini kapatıyor

03 Mar | Çelik Haberler

ArcelorMittal South Africa uzun mamul tesislerini kapatma planını 30 gün erteledi

10 Şub | Çelik Haberler

ArcelorMittal South Africa zorlu piyasa koşulları sebebiyle uzun mamul tesislerini kapatıyor

07 Oca | Çelik Haberler

ArcelorMittal South Africa uzun mamul üretimine devam edecek

04 Tem | Çelik Haberler

ArcelorMittal South Africa zayıf talep nedeniyle uzun mamul üretimine son vermeyi planlıyor

29 Kas | Çelik Haberler

ArcelorMittal ve Sasol yeşil hidrojen ve karbon yakalama projeleri geliştirmek için güçlerini birleştirdi

19 Eki | Çelik Haberler

ArcelorMittal SA hammadde sıkıntısı nedeniyle Vanderbijlpark tesisindeki yüksek fırını geçici olarak kapattı

21 Mar | Çelik Haberler

ArcelorMittal SA Vandebijlpark’ta bulunan ikinci yüksek fırını yeniden başlatacak

30 Eyl | Çelik Haberler

ArcelorMittal South Africa fors majör ilan etti, çalışanların maaşlarını düşürdü

06 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis