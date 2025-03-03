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ArcelorMittal South Africa hükümetle görüşmelerin başarısız olması sebebiyle uzun mamul tesislerini kapatıyor

Pazartesi, 03 Mart 2025 12:30:18 (GMT+3)   |   İstanbul

Afrika’nın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal South Africa (AMSA), hükümet ve sektör paydaşlarıyla yaptığı görüşmelerde çözüm bulunamamış olması sebebiyle Newcastle ve Vereeniging tesisleri ile AMRAS ray ve yapısal çelik bağlı kuruluşundan oluşan uzun mamul birimini kapatma yönündeki planını uygulamaya devam edeceğini duyurdu.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere geçtiğimiz ayın başında şirket, Güney Afrika hükümetiyle gerçekleştirmeye devam ettiği görüşmelerin yanı sıra beklenenden daha fazla sipariş alınmasına bağlı olarak kapatma planlarını yaklaşık bir ay ertelediğini duyurmuştu.

AMSA, hükümetin hurda ihracat vergisini kaldırmadığını ve tercihli fiyatlandırma sisteminin yürürlükte kalmaya devam ettiğini belirtti. Bununla birlikte yerel demir yolu, liman ve boru hattı şirketi Transnet’in artan lojistik fiyatları için pazarlık teklifini kabul etmediğini ve bu durumun uluslararası standartların üzerinde olan lojistik maliyetlerini artırdığını ifade etti. Öte yandan yerel elektrik şirketi Eskom’un 1 Nisan itibarıyla %12,74 artması beklenen mevcut yüksek enerji fiyatlarına yönelik pazarlıklara yanıt vermeyerek AMSA’nın rekabet gücünü olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Ayrıca hükümetin ithalata verdi getirmediğinin ve sıcak rulo saca uygulanan koruma önlemlerini kaldırdığının altını çizdi.

Dolayısıyla şirketin yüksek fırınlarının kapatılma süreci Mart ayının ilk haftasında başlayacak. Son çelik üretiminin ay sonunda veya Nisan başında gerçekleşmesi planlanıyor. Kapanış süreci, bu yılın ikinci çeyreğinde tamamlanarak doğrudan ve dolaylı yaklaşık 3.500 çalışanı etkileyecek.


Etiketler: G. Afrika Güney Afrika Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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