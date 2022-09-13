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ArcelorMittal şimdilik Lüksemburg’daki yüksek fırınları kapatmayı planlamıyor

Salı, 13 Eylül 2022 12:05:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in Genel Müdürü Roland Bastian, RTL ile yaptığı röportajda, Fransa’da iki, Polonya, Almanya ve İspanya’da birer tane olmak üzere yüksek fırınlarının geçici olarak kapatıldığını doğruladı. Öte yandan, Lüksemburg’da bulunan çelik tesisinin faaliyetlerini devam ettirmek için hala yeterli sipariş aldıklarından şimdilik buradaki yüksek fırınları kapatmaya yönelik bir planları olmadığını belirtti.

Lüksemburg’daki tesisin elektrik faturalarını sınırlamak için önlemler alındığını söyleyen Bastian, elektrik fiyatlarının çok yüksek olduğu zamanlarda özellikle sabah ve akşam saatlerinde şirketin endüstriyel elektrikli fırınları askıya aldığını ifade eti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere ArcelorMittal enerji fiyatlarının ve karbon maliyetlerinin yüksek, çelik talebinin zayıf olduğu olumsuz küresel piyasa koşulları nedeniyle yüksek fırınlarını geçici olarak kapatarak Avrupa’daki faaliyetlerini azaltmıştı.


Etiketler: Lüksemburg Avrupa Birliği Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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