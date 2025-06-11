ArcelorMittal Poland modernizasyona yönelik finansman için hükümetle görüşüyor

Polonya basınında çıkan haberlere göre Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Poland, çelik tesisine finansman sağlamak amacıyla hükümetle görüşmelere başladı.

Önerilen 1 milyar PLN (267,88 milyon $) tutarındaki finansman, ArcelorMittal Poland’ın 120 metre uzunluğunda çelik ray üretimi yaptığı Dąbrowa Górnicza tesisinin modernizasyonunda kullanılacak. Bu kapsamda üretimin devam etmesi ve tesisin faaliyette kalması için yüksek fırınlardan birinin yenilenmesi planlanıyor.

Küresel piyasadaki gerginlikler göz önünde bulundurulduğunda Polonya’da yerel çelik üretiminin sürdürülmesinin önemi vurgulanırken, AB’nin belirlediği çevre standartlarına uymayan diğer ülkelerden çelik ithalatının geçerli bir alternatif olmadığı da belirtildi.