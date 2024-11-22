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ArcelorMittal Poland Krakow’da hidrojen üretim tesisi kuracak

Cuma, 22 Kasım 2024 11:03:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Poland, Polonya merkezli enerji şirketi Linde Gaz Polska ile iş birliği yaparak Krakow biriminde bir hidrojen üretim tesisi kuracağını açıkladı.

100 milyon PLN’nin (24,17 milyon $) üzerinde yatırıma sahip olacak hidrojen tesisi, doğal gazdan hidrojen üretecek ve iki adet galvanizleme tesisine hidrojen tedarik edecek. Krakow izabe tesisi, 2026 yılının sonunda hidrojen kullanabilecek.

Krakow Birimi Müdürü Łukasz Skorupa, “Şu anda tavlama tesisindeki amonyağı ortadan kaldırmamıza olanak tanıyan hidrojen fırınları inşa etme projesini tamamlıyoruz. Söz konusu projenin maliyeti 52 milyon PLN seviyesinde yer alıyor. Linde ile yaptığımız proje ise galvanizleme tesislerimize hidrojen tedarik etmemizi sağlayacak,” dedi.


Etiketler: Polonya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım ArcelorMittal 

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