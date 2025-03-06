ArcelorMittal Nippon Steel hammadde ithalatındaki kısıtlamalar sebebiyle üretimini azaltabilir

SteelOrbis’in kaynaklardan edindiği bilgilere göre Hint çelik üreticisi ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS), hükümetin çelik üretiminde kullanılan başlıca hammaddelerin ithalatına getirdiği kısıtlamalar sebebiyle üretimini önemli ölçüde düşürebileceği ve kapasite artırım planlarını erteleyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Hindistan hükümeti geçtiğimiz aylarda düşük kül içerikli metalürjik kok ithalatına kota yoluyla kısıtlama getirmişti.

AMNS, yerel metalürjik kok tedarikçilerinin kalite şartlarını yerine getiremediğinden yakındı. Bununla birlikte hammadde ithalatındaki belirsizliklerden dolayı hükümete Haziran ayında yüksek fırınlarından birini kapatmak veya Nisan ayından itibaren üretimini azaltmak zorunda kalabileceğini bildirdiği düşünülüyor.

Gujarat’ta çelik tesisi bulunan şirket, 2021 yılından itibaren 9 milyar $ yatırım yaparak kapasitesini artırdığını, ayrıca kapasitesini 2030 yılına kadar yıllık 40 milyon mt’a çıkarmayı ve Aralık ayında yeni yüksek fırınını devreye almayı hedeflediğini ifade etti.