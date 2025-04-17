ArcelorMittal Nippon Steel 2026-27 mali yılına kadar yeşil çelik üreticisi statüsü kazanmayı hedefliyor

Hint çelik üreticisi ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS), hükümetin belirlediği yeşil çelik taksonomisi kapsamında karbon salımını 2026-27 mali yılına kadar bir metrik ton nihai mamul başına 2,2 mt seviyesinin altına düşürmeyi hedefliyor.

Şirketin mevcut karbon yoğunluğunun bir metrik ton nihai mamul taşına 2,23 mt seviyesinde yer aldığı ve koyulan hedefin gerçekleştirilebilmesi için 2026-27 mali yılının ilk çeyreğine kadar ürünlerin %70’inin düşük karbonlu teknolojiler kullanılarak üretileceği ifade edildi.

AMNS, karbon salımını 2,2 mt seviyesinin altına düşürerek “üç yıldız” derecelendirmesi almaya hak kazanacak.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere yeşil çelik taksonomisi kapsamında üretim sonunda karbon salımı bir metrik ton başına 2,2 mt’dan az olan nihai mamul yeşil çelik olarak tanımlanacak. Çelik ürünler, bu seviye 2-2,2 mt’un altında olursa “üç yıldızlı yeşil çelik,” 1,6 mt’un altında olursa “beş yıldızlı yeşil çelik” olarak kategorize edilecek.

Öte yandan şirket yetkilileri, AMNS’in üretim kapasitesini mevcut yıllık 9 milyon mt seviyesinden yıllık 15 milyon mt seviyesine çıkaracağını ve kapasite artırım projesinin 2026-27 mali yılının birinci çeyreğine kadar tamamlanacağını dile getirdi.

Bununla birlikte şirketin şu an üretiminin %65’ini doğal gaz bazlı doğrudan indirgenmiş demir (DRI) yoluyla gerçekleştirdiği vurgulandı. Ayrıca kapasite artırım projesiyle karbon salımının daha da düşürülmesine odaklanan son teknolojilerin kullanılmaya başlayacağı da bildirildi.