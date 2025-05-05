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ArcelorMittal Nippon Steel Hazira tesisinde hava ayrıştırma ünitesini devreye aldı

Pazartesi, 05 Mayıs 2025 15:12:37 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint endüstriyel ve tıbbi gaz üreticisi INOX Air Products Limited, yerel çelik üreticisi ArcelorMittal Nippon Steel Limited’in (AMNS) Hazira tesisinde kurduğu günlük 1.000 mt kapasiteli hava ayrıştırma ünitesini devreye aldığını duyurdu.

Gelişmiş teknolojilerin kullanıldığı üniteyle birlikte Hazira tesisine oksijen, nitrojen ve argon tedarik edilecek.

Ayrıca ünite, AMNS’in operasyonel verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamanın yanı sıra Hindistan’ın batısındaki diğer sanayi sektörlerine yönelik sıvılaştırılmış gaz arzını da artıracak.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma ArcelorMittal 

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