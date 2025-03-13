ArcelorMittal Nippon Steel hammadde ithalatındaki kısıtlamaları mahkemeye taşıdı

Hindistan basınında çıkan haberlere göre Hint çelik üreticisi ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS), ithalata geriye dönük olarak uygulanan kısıtlamaların haksız olduğu gerekçesiyle hükümete dava açtı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Hindistan hükümeti, geçtiğimiz yılın Aralık ayında düşük kül içerikli metalürjik kok ithalatına kota yoluyla kısıtlama getirmişti.

Bunun üzerine AMNS, hükümetin çelik üretiminde kullanılan başlıca hammaddelerin ithalatına getirdiği kısıtlamalar sebebiyle üretimini önemli ölçüde düşürebileceği ve kapasite artırım planlarını erteleyebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Şirket, kısıtlamalar öncesinde Endonezya ve Polonya’ya 168.300 mt metalürjik kok için verdiği siparişlerin kabul görmemesi üzerine 5 Mart tarihinde Yeni Delhi Yüksek Mahkemesi’ne itirazda bulundu.

Hükümetin AMNS’in metalürjik kok stoklarının yeterli olduğu gerekçesiyle ithalat talebini kabul etmediği dile getirildi. Ancak şirketin, siparişin kısıtlamalar getirilmeden önce verilmiş olması sebebiyle kararın Hindistan’ın serbest ticaret politikasına aykırı olduğunu savunduğu ifade edildi.