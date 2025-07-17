ArcelorMittal Nippon Steel otomotiv çeliği üretim hattını faaliyete aldı

Hint çelik üreticisi ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS), Hazira tesisinde otomobil sektörüne yönelik yüksek dayanımlı çelik üretimi için kurduğu yeni hattında üretime başladığını duyurdu.

Şirketin 7 milyar $’lık yatırım planı kapsamında Hazira tesisinde yeni sürekli galvanizleme hattı kurulduğu bildirildi. Söz konusu hattın, üst düzey güvenlik, dayanıklılık ve sürdürülebilirlik için gerekli olan 1.180 MPa’lık gelişmiş yüksek dayanımlı çelik üretimi yapabildiği ifade edildi.

Böylelikle AMNS, Hindistan’da otomotiv sektörüne yönelik en yüksek dayanımlı çeliği üreten ilk şirket olduğunu belirtti.

Öte yandan şirket, Hazira tesisinin kapasitesinin 24 milyon mt’a çıkarılması için yürütülen genişleme projesinin iyi ilerlediğini paylaştı.

Hazira tesisinin üretim kapasitesi yıllık 9 milyon mt seviyesinde yer alıyor.