ArcelorMittal Nippon Steel hurda işleme tesisini devreye aldı

Hint çelik üreticisi ArcelorMittal Nippon Steel (AMNS), 41 milyon $ yatırımla Maharashtra eyaletinin Khopoli kentinde inşa ettiği hurda işleme tesisini devreye aldığını duyurdu.

Yıllık 120.000 mt kapasiteli tesisin, AMNS’in çelik üretimine yönelik yüksek kalite hurda talebindeki artışı karşılamak ve hurda tedarik zincirini güçlendirmek amacıyla kuracağı dört tesisten ilki olduğu ifade edildi.

AMNS İdari Yöneticisi Akshaya Gujral, geriye kalan üç hurda işleme tesisinin bu yıl devreye alınacağını, yerel hurda piyasasını destekleyeceğini, geri dönüştürülmüş çeliğe yönelik artan talebi karşılayacağını ve Hindistan’ın sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayacağını vurguladı.

Şirket, 2030 yılına kadar çelik üretiminde hurda kullanımını %3-5’ten %10’un üzerine çıkarmayı hedefliyor.