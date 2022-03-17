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ArcelorMittal Mardyck tesisine yeni silisli çelik üretim birimi kuracak

Perşembe, 17 Mart 2022 14:57:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Dünyanın en büyük çelik üreticisi Lüksemburg merkezli ArcelorMittal Fransa’nın kuzeyinde bulunan Mardyck tesisinde, genel olarak elektrik motorlarında ve özellikle elektrikli ve hibrit araçlarda kullanılan silisli çelik üretimi için 300 milyon €’dan fazla yatırımla yeni bir üretim birimi kuracağını açıkladı.

200.000 mt üretim kapasitesine sahip olacak yeni birimin 2024 yılında devreye alınması planlanıyor. ArcelorMittal’in ürettiği silisli çelikler Avrupa Birliği’nin karbon salımını azaltma hedefine ulaşılmasına katkıda bulunacak. Bu proje Fransız hükümeti tarafından destekleniyor ve 100’den fazla kişiye istihdam yaratacak.


Etiketler: Avrupa Birliği  çelik üretimi  Fransa  |  benzer haberler »

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