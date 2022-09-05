ArcelorMittal Kryvyi Rih olumsuz piyasa koşulları nedeniyle tesisini kapatmayı planlıyor

Pazartesi, 05 Eylül 2022 16:05:04 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna merkezli ArcelorMittal Kryvyi Rih, Rusya’nın Ukrayna limanlarını abluka altına alması ve küresel çelik piyasasındaki olumsuz koşullar nedeniyle tesisini kapatmayı planlıyor. ArcelorMitaal Kryvyi Rih’in CEO’su Mauro Longobardo, “Ukrayna’nın Karadeniz limanlarındaki abluka kalkmazsa veya küresel çelik fiyatları yükselmezse Kryvyi Rih’de bulunan çelik tesisinin tamamen kapatılması gerekecek,” şeklinde konuştu.

Lojistik sıkıntıların yanı sıra, küresel çelik piyasasındaki durumun kötüleşmesi sonucunda kâr getirmeyen ihracat satışları da üreticiyi söz konusu kapanışı düşünmeye zorladı. Savaşın başlamasından bu yana, ArcelorMittal Kryvyi Rih ürünlerinin Avrupa ülkeleri üzerinden kara yoluyla teslimatı için yeni bir rota geliştirmek durumunda kalması ek nakliye maliyetlerinin 100-130$/mt’a yükselmesine neden oldu. Mauro Longobardo, “Şu anda şirket dört yüksek fırından sadece birini işletiyor ve birkaç bin mt ürün üretiyor. Şirketin ürünleri çoğunlukla Ukraynalı müşterilere sevk ediliyor. Limanlar yoksa Ukrayna’da çelik sektörü de yok demektir. Elimizden gelen her şeyi yaptık,” dedi.