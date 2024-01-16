ArcelorMittal France uzun vadeli düşük karbonlu elektrik temini için anlaşma yaptı

Salı, 16 Ocak 2024 10:48:52 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal France, devlete bağlı enerji tedarikçisi EDF Energy ile Dunkirk ve Fos-sur-mer’de bulunan çelik üretim tesislerine uzun vadeli düşük karbonlu elektrik tedariki için bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Düşük karbonlu elektrik tedariki şirketin karbondan arındırma planlarını güçlendirecek.

Buna ek olarak SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere ArcelorMittal ve Fransız hükümeti şirketin Dunkirk çelik tesisinin sera gazı emisyonunu azaltmak amacıyla 1,8 milyar € yatırım yapmak üzere anlaşmıştı. Şirket iki yüksek fırında yıllık 5 milyon mt çelik ürettiği Dunkirk’te 2,5 milyon mt kapasiteli doğrudan indirgenmiş demir tesisi ve iki adet elektrik ark ocağı kurmayı planlıyor. Yeni tesisler şu anda faaliyette olan yüksek fırınlardan birinin yerini alacak.

Şirket Avrupa’da ürettiği çeliğin karbon yoğunluğunu 2030 yılına kadar %35 oranında azaltmayı hedefliyor.