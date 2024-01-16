﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ArcelorMittal France uzun vadeli düşük karbonlu elektrik temini için anlaşma yaptı

Salı, 16 Ocak 2024 10:48:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal France, devlete bağlı enerji tedarikçisi EDF Energy ile Dunkirk ve Fos-sur-mer’de bulunan çelik üretim tesislerine uzun vadeli düşük karbonlu elektrik tedariki için bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Düşük karbonlu elektrik tedariki şirketin karbondan arındırma planlarını güçlendirecek.

Buna ek olarak SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere ArcelorMittal ve Fransız hükümeti şirketin Dunkirk çelik tesisinin sera gazı emisyonunu azaltmak amacıyla 1,8 milyar € yatırım yapmak üzere anlaşmıştı. Şirket iki yüksek fırında yıllık 5 milyon mt çelik ürettiği Dunkirk’te 2,5 milyon mt kapasiteli doğrudan indirgenmiş demir tesisi ve iki adet elektrik ark ocağı kurmayı planlıyor. Yeni tesisler şu anda faaliyette olan yüksek fırınlardan birinin yerini alacak.

Şirket Avrupa’da ürettiği çeliğin karbon yoğunluğunu 2030 yılına kadar %35 oranında azaltmayı hedefliyor.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Çelik Üretimi ArcelorMittal 

Benzer Haber ve Analizler

ArcelorMittal Dunkirk tesisinin emisyonunu azaltmak üzere Fransa hükümetiyle ortak yatırım yapacak

15 Oca | Çelik Haberler

ArcelorMittal Méditerranée’nin 1 No’lu yüksek fırını düşük talep nedeniyle askıda kalacak

13 Eki | Çelik Haberler

ArcelorMittal France silisli çelik üretimi için tersinir soğuk haddeleme tesisi sipariş etti

07 Eyl | Çelik Haberler

ArcelorMittal France Fos-sur-Mer tesisinde pota ocağı inşa ediyor

07 Ağu | Çelik Haberler

Avrupa Komisyonu ArcelorMittal France’in karbondan arındırma projesine yönelik finansmanı onayladı

24 Tem | Çelik Haberler

ArcelorMittal Fos-sur-Mer tesisinde çelik üretim faaliyetlerine devam edecek

10 Tem | Çelik Haberler

ArcelorMittal France yeni silisli çelik üretim hatları için hazırlık aşamasına girdi

18 May | Çelik Haberler

ArcelorMittal Dunkirk tesisindeki 4 No’lu yüksek fırını Mayıs sonunda yeniden devreye alabilir

24 Nis | Çelik Haberler

ArcelorMittal’in Avrupa’ya yassı mamul teslimatları gecikecek

05 Nis | Çelik Haberler

ArcelorMittal Avrupa’daki bir yüksek fırınını daha yangın nedeniyle askıya aldı

03 Nis | Çelik Haberler