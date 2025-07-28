ArcelorMittal düşük karbonlu çelik üretimini desteklemek için LESS’e üye oldu

ArcelorMittal, Belçika, Fransa, Lüksemburg ve İspanya’daki bağlı kuruluşlarının LESS’e (Düşük Emisyonlu Çelik Standardı) katıldığını ve bu sayede Avrupa’da düşük karbonlu çelik üretimindeki lider konumunu güçlendirdiğini duyurdu. ArcelorMittal Germany, 2024 yılında LESS’in kurucu üyeleri arasında yer almıştı.

LESS nedir?

LESS, AB’de düşük emisyonlu çeliğin etiketlenmesi için güvenilir ve ortak bir çerçeve oluşturmayı amaçlayan gönüllü bir girişim olarak öne çıkıyor ve Avrupalı çelik üreticilerinin yaklaşık %45’ini bünyesinde barındırıyor. Düşük karbonlu çeliğe olan talebin artmasına rağmen Avrupa’da çelik halen çoğunlukla konvansiyonel yöntemlerle üretiliyor.

ArcelorMittal XCarb® marka düşük karbonlu çelik üretimini artırıyor

ArcelorMittal, XCarb® markasıyla şu anda Avrupa’nın önde gelen düşük emisyonlu çelik tedarikçisi olarak biliniyor. 2024 yılında 400.000 mt XCarb® çelik tedariki gerçekleştiren şirketin satışlarının bu yıl artması bekleniyor.

Politika desteği: AB’nin Endüstriyel Karbonsuzlaşmayı Hızlandırma Yasası

Avrupa Komisyonu, bu yılın Mart ayında tanıttığı Çelik ve Metal Eylem Planı’nda yeşil çelik piyasalarını destekleyecek bir dizi mekanizma açıklamıştı. İlerleyen dönemlerde yürürlüğe girecek olan Endüstriyel Karbonsuzlaşmayı Hızlandırma Yasası, kamu alımlarında AB’de üretilen düşük karbonlu metallere olan talebi canlandırmayı ve otomotiv ile inşaat gibi sektörlerde düşük karbonlu çeliğin kullanımını artırmak için öncü pazarlar yaratmayı amaçlıyor.

İleriye dönük zorluklar: Yetersiz politika ve piyasa koşulları

ArcelorMittal, endüstriyel karbonsuzlaşmaya yönelik taahhütlerine rağmen yetersiz politikalar ve zorlu piyasa koşulları sebebiyle karbonsuzlaşma projelerinde gecikmeler yaşıyor. Şirketin mevcut yatırımları, XCarb® çelik üretimini artırmak için Gijón ve Sestao tesislerindeki elektrik ark ocaklarının kapasitesinin artırılmasına odaklanıyor.