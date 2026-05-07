ArcelorMittal Daimler Truck’ın reECONIC konsepti için XCarb® çelik tedarik etti

Lüksemburg merkezli ArcelorMittal, Almanya merkezli Daimler Truck’ın reECONIC konsept aracı için XCarb® geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir enerjiyle üretilmiş çelik tedarik ettiğini açıkladı. Söz konusu proje, döngüsel ekonomi prensiplerinin ticari araç üretimine nasıl entegre edilebileceğini göstermeyi amaçlıyor.

Daimler Truck AG’nin FAUN ve otomotiv değer zincirindeki 33 ortakla birlikte yürüttüğü proje, kamyon üretiminde geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını artırmaya ve gömülü karbon emisyonlarını azaltmaya odaklanıyor.

Proje döngüsel kamyon üretimini hedefliyor

reECONIC konsepti, ağır ticari araçlarda gerekli dayanıklılık, güvenlik ve performans standartlarını korurken geri dönüştürülmüş ve sürdürülebilir malzemelerin kullanımını en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor.

Proje ayrıca araç elektrifikasyonunun yanı sıra döngüsel tasarım ve sorumlu hammadde kullanımının düşük karbonlu mobiliteye katkısını ortaya koyuyor.

Yapısal kamyon bileşenlerinde XCarb® çelik kullanıldı

Proje kapsamında ArcelorMittal:

Şasi kirişleri için S500MC XCarb® çelik

Gövde parçaları ve atık konteyner yapıları için S355MC XCarb® çelik tedarik etti.

Şirket, bu uygulamaların düşük karbonlu çeliğin mevcut endüstriyel üretim süreçleri kullanılarak güvenlik açısından kritik araç yapılarında kullanılabileceğini gösterdiğini belirtti.

Şirkete göre XCarb® ürünleri en az %75 geri dönüştürülmüş içerik ve elektrik ark ocağı üretim sürecinde tamamen yenilenebilir elektrik kullanımıyla destekleniyor. Bu ürünlerin geleneksel yüksek fırın bazlı üretime kıyasla gömülü karbon emisyonlarını önemli ölçüde azalttığı belirtiliyor.

Mevcut üretim sistemleri döngüselliği destekleyebilir

reECONIC projesinin öne çıkan sonuçlarından biri de daha döngüsel bir kamyon üretimi için tamamen yeni üretim sistemlerine ihtiyaç duyulmaması oldu.

ArcelorMittal’e göre gelişmiş düşük karbonlu çelik kaliteleri mevcut presleme, şekillendirme ve araç montaj süreçlerine entegre edilebiliyor.

reECONIC projesi, otomotiv sektöründe üreticilerin Kapsam 3 emisyonlarını azaltma, malzeme döngüselliğini artırma, gömülü karbonu düşürme ve sıkılaşan iklim düzenlemelerine uyum sağlama yönündeki daha geniş dönüşümünü yansıtıyor.