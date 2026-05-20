ArcelorMittal, Vallourec’teki %10 hissesini 667 milyon $ karşılığında sattı

Çarşamba, 20 Mayıs 2026 10:45:24 (GMT+3)   |   İstanbul

ArcelorMittal, Fransa merkezli boru üreticisi Vallourec’te bulunan yaklaşık 23,9 milyon adet hissesini sattığını duyurdu. Satılan hisselerin, Vallourec’in toplam sermayesinin yaklaşık %10’una karşılık geldiği bildirildi.

Hisselerin, hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle kurumsal yatırımcılara hisse başına 24€’ya satıldığı ve işlemden elde edilen brüt gelirin yaklaşık 667 milyon $ seviyesinde yer aldığı aktarıldı. İşlemin tamamlanmasının ardından ArcelorMittal, Vallourec sermayesinin yaklaşık %17,3’ünü elinde tutmaya devam edeceğini vurguladı. 

90 günlük hisse blokaj anlaşması yapıldı

İşlemin 21 Mayıs 2026 tarihinde tamamlanmasının beklendiği belirtildi. Öte yandan ArcelorMittal, Vallourec’te kalan hisseleri için 90 günlük blokajı kabul ettiğini dile getirdi.

Şirket, hisse satışının uzun vadeli dayanıklılığı ve portföy kalitesini güçlendirmeye yönelik yüksek getirili yatırım fırsatlarına odaklanan stratejisiyle uyumlu olduğunu aktardı.

ArcelorMittal, Vallourec’teki söz konusu hisseleri ilk olarak 2024 yılında satın almıştı.


