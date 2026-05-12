ArcelorMittal Spain Başkanı AB’nin getirdiği vergilerin yeterli olup olmayacağını sorguluyor, Gijón yüksek fırını yeniden başlatıldı

Yerel basında yer alan haberlere göre küresel çelik üreticisi ArcelorMittal’in İspanya operasyonlarının başkanı Philippe Jean-Francis Meyran, AB’de Temmuz 2026 itibarıyla uygulanacak yeni ticaret önlemlerinin Avrupa çelik sektörünü korumak için yeterli olup olmayacağını sorguladı.

Meyran: Son 15 yıl sektör için “yavaş ölüm yılları” oldu

Avilés Ticaret Odası’nda düzenlenen İkinci Sanayi Konferansı’nda konuşan Meyran, AB’nin planladığı yeni ticaret kalkanına değindi. Söz konusu uygulama kapsamında, izin verilen kotaları aşan çelik ithalatına uygulanan vergiler %25’ten %50’ye çıkarılacak. Meyran, bu önlemlere rağmen silahlı çatışmalar ve diğer küresel gelişmelerden kaynaklanan belirsizliğin mevcut mali yılın sonunu “daha az hareketli” hale getirmesinin beklendiğini ifade etti. Meyran, sektör için son 15 yılın “yavaş ölüm yılları” olduğunu belirterek 2012 yılında İspanya’da çelik ithalatının tüketimin %22’sini oluşturduğunu, geçen yıl ise bu oranın %50’yi aştığını kaydetti.

Meyran, sektörün Avrupa seviyesinde daha önce “çok güzel fikirlerle” yönlendirildiğini söyleyip eski politikaların yetersizliğini vurgulayarak çelik sektörünü korumaya yönelik önlemlere duyulan ihtiyacın daha fazla fark edilmesiyle bu yaklaşımın artık değiştiğini belirtti.

ArcelorMittal’in karbonsuzlaştırma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Meyran, elektrik ark ocağı teknolojisinin yıllardır mevcut olduğunu ancak yüksek fırına dayalı üretim modelinden daha pahalı olduğu için yaygın şekilde benimsenmediğini ifade etti. Meyran, “Hangi üretici daha yüksek maliyetle üretim yapıp aynı fiyattan satmak için yatırım yapar? Hiçbiri,” şeklinde konuştu.

Meyran ayrıca siyasi kararların, AB’de komşu bölgelere kıyasla çok daha yüksek olduğunu söylediği elektrik fiyatları gibi kilit unsurları etkileyebileceğinin altını çizdi. Meyran, kurallardaki değişikliklerin 15-20 yıllık bir yatırım ufkuyla hareket etmek zorunda olan sektörde belirsizlik yarattığını belirterek düzenleyici öngörülebilirliğin de kritik önem taşıdığını ifade etti.

Gijón’daki B yüksek fırını yeniden devreye alındı

Öte yandan ArcelorMittal, başarılı basınç testlerinin ardından İspanya’nın Asturias bölgesindeki Gijón tesisinde bulunan yüksek fırın B’yi 11 Mayıs’ta yeniden devreye aldı. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Asturias bölgesindeki sektör için büyük önem taşıyan söz konusu ünite, teknik bir arıza nedeniyle yaklaşık altı aydır atıl durumdaydı.

Şubat ayında ArcelorMittal, fırını güvenli şekilde yeniden başlatmaya yönelik başarısız bir girişimin ardından fırını soğutmak ve boşaltmak zorunda kalmıştı. Yeniden başlatma işleminin başlangıçta Haziran sonuna kadar gerçekleşmesi beklenirken, onarım çalışmaları hızlandırıldı. Yüksek fırın B’nin yeniden devreye alınmasının ardından bir ay içinde tam kapasiteye ulaşması ve yüksek fırın A ile birlikte faaliyet göstermesi bekleniyor. Bu süreç, AB’de yeni koruma önlemlerinin uygulamaya alınmasıyla Avrupa çelik talebinde beklenen iyileşmeyle aynı döneme denk geliyor.