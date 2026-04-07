ArcelorMittal, Brezilya’da yenilenebilir enerjiye 1,13 milyar $ yatırım yaptı

ArcelorMittal’in Brezilya birimi, toplam 1 GW enerji üretecek rüzgar ve güneş enerjisi varlıklarına yönelik 1,13 milyar $ değerinde yatırım yaptığını açıkladı. Şirkete göre söz konusu yatırımlar şirket için enerji üretim kapasitesini 2030 yılına kadar %85 artıracak.

ArcelorMittal CEO’su Everton Negrosiolo, “Bu yatırımın tamamlanması, şirketin enerji dönüşümü stratejisinde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Artan sürdürülebilir operasyon talebiyle uyumlu olan bu yatırım, rekabet gücünü ve verimliliği artırıyor,” ifadelerini kullandı.

Negrosiolo ayrıca ArcelorMittal’in Brezilya’daki en büyük dördüncü elektrik enerjisi tüketicisi olduğunu belirtti.

Yatırım kapsamında şu tesisler yer alıyor: