ArcelorMittal, Brezilya’da yenilenebilir enerjiye 1,13 milyar $ yatırım yaptı

Salı, 07 Nisan 2026 09:18:12 (GMT+3)   |   Sao Paulo

ArcelorMittal’in Brezilya birimi, toplam 1 GW enerji üretecek rüzgar ve güneş enerjisi varlıklarına yönelik 1,13 milyar $ değerinde yatırım yaptığını açıkladı. Şirkete göre söz konusu yatırımlar şirket için enerji üretim kapasitesini 2030 yılına kadar %85 artıracak.

ArcelorMittal CEO’su Everton Negrosiolo, “Bu yatırımın tamamlanması, şirketin enerji dönüşümü stratejisinde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Artan sürdürülebilir operasyon talebiyle uyumlu olan bu yatırım, rekabet gücünü ve verimliliği artırıyor,” ifadelerini kullandı.

Negrosiolo ayrıca ArcelorMittal’in Brezilya’daki en büyük dördüncü elektrik enerjisi tüketicisi olduğunu belirtti.

Yatırım kapsamında şu tesisler yer alıyor:

  • Bahia eyaletindeki Várzea Nova ve Morro do Chapéu bölgelerinde yer alan ve Casa dos Ventos ile ortak girişim kapsamında geliştirilen rüzgar enerjili Babilonia Center Kompleksi, 553,5 MW üretim kapasitesine sahip bulunuyor. Söz konusu proje için 818 milyon $ tutarında yatırım yapıldı ve tesis 2025’in Eylül ayında faaliyete başladı.
  • Yine Várzea Nova’da bulunan ve Casa dos Ventos ile ortak girişim kapsamında geliştirilen güneş enerjili Babilonia Center Kompleksi, 200 MW üretim kapasitesine sahip. Proje için 127 milyon $ tutarında yatırım yapıldı ve tesis 2026’nın Mart ayında devreye alındı.
  • Minas Gerais eyaletindeki Paracatú bölgesinde Atlas Renewable Energy ortaklığıyla geliştirilen ArcelorMittal Energia Paracatú Güneş Parkı ise 264 MW üretim kapasitesine sahip bulunuyor. Söz konusu proje için 174 milyon $ tutarında yatırım yapıldı ve tesis 2025’in Ekim ayında faaliyete başladı.

