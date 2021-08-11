ArcelorMittal Brazil 2022 yılının Ocak ayına kadar yeni bir haddehane inşa edecek

Çarşamba, 11 Ağustos 2021 11:19:50 (GMT+3) | Sao Paulo

Küresel çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Brazil, Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde yer alan João Monlevade tesisine 2022 yılının Ocak ayına kadar yeni bir haddehane inşa etmeyi planladığını duyurdu.

ArcelorMittal South America Long Carbon’un CEO’su Jefferson De Paula, şirketin, yıllık 1 milyon mt üretim kapasitesi olan yeni ekipmanı inşa edip devreye almak için 580 milyon BRL (111,4 milyon $) yatırım yapacağını söyledi. Tesisin 3 No’lu yeni haddehanesi, piyasa talebi doğrultusunda “kademeli olarak” faaliyet gösterecek.

De Paula, “Yeni haddehane, özel uygulamalara yönelik filmaşin üretiminde üstünlük kazandığımızı gösteriyor,” dedi.

João Monlevade tesisi 86 yıldır faaliyet gösteriyor.