ArcelorMittal Brazil uzun mamul üretim kapasitesini artırmak için 796 milyon $’dan fazla yatırım yapacak

Cuma, 12 Kasım 2021 09:43:25 (GMT+3) | Sao Paulo

ArcelorMittal Brazil uzun mamul biriminin üretim kapasitesini artırmak amacıyla 2024 yılına kadar 4,3 milyar BRL (796,7 milyon $) yatırım yapacağını duyurdu.

Söz konusu yatırımla birlikte, João Monlevade üretim tesisinin üretim kapasitesi 2024 yılına kadar yıllık 1,2 milyon mt’dan yıllık 2,2 milyon mt’a; João Monlevade tesisine demir cevheri tedarik eden Andrade madeninin kapasitesi ise yıllık 1,5 milyon mt’dan yıllık 3,5 milyon mt’a çıkarılacak.

Ayrıca, Serra Azul demir cevheri madeninin kapasitesinin yıllık 1,6 milyon mt’dan yıllık 4,5 milyon mt seviyesine yükseltileceğini belirten ArcelorMittal Brazil, söz konusu madeninin kullanım süresinin 2056 yılına uzatılacağını da ekledi.

Şirketin iç piyasaya yönelik orta ve uzun vadeli beklentilerinin olumlu olması sonucunda kapasite artırım kararını aldığı öğrenildi.