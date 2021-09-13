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Belgo Bekaert Brezilya’daki tesislerinin üretim kapasitesini artırmak amacıyla 19 milyon $’dan fazla yatırım yapacak

Pazartesi, 13 Eylül 2021 10:19:23 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

ArcelorMittal ile Bekaert Group’un Brezilya’daki ortak girişimi Belgo Bekaert’in, 2022 yılının ikinci yarısına kadar, ülkede yer alan iki tesisinin üretim kapasitesini artırmak amacıyla 100 milyon BRL (19,2 milyon $) yatırım yapacağı duyuruldu.

Şirket, Minas Gerais’te yer alan Itaúna tesisinin ve São Paulo’da yer alan Sumare tesisinin çelik halat üretim kapasitesini artıracak. Belgo’nun, otomotiv sektörüne yönelik ürettiği çelik halat, radyal lastik güçlendirmesi için kullanılan pirinç kaplamalı çelik tel olarak biliniyor. Şirket, Latin Amerika’da çelik halat üretimi yapan tek şirket olduğunu öne sürdü.

Belgo, 19,2 milyon $’lık yatırımın, yeni üretim hattı, tel çekme makinesi ve nihai mamul ekipmanı satın alınmasını kapsadığını belirtti.


Etiketler: ArcelorMittal  yatırım  tel  Güney Amerika  uzun ürünler  Brezilya  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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