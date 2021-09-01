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ArcelorMittal Brazil’in inovasyon fonu ilk yatırımını yaptı

Çarşamba, 01 Eylül 2021 09:48:17 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

ArcelorMittal Brazil’in oluşturduğu inovasyon fonu Açolab Ventures’ın ilk yatırımını yaptığı duyuruldu. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, şirket, inovatif girişimcilere maddi destek vermek amacıyla 19,5 milyon $’lık (100 milyon BRL) bir inovasyon fonu oluşturmuştu.

Açolab’ın, Agilean olarak bilinen bir inşaat yönetimi platformu geliştiren Aval Tecnologia’ya detayları paylaşılmayan bir yatırım yaptığı öğrenildi. ArcelorMittal Brazil, Agilean yazılımının, çelik üretim, madencilik, inşaat, sanayi, lojistik ve dağıtım sektörlerine hizmet ettiğini belirtti.

Şirket, Açolab fonunu, Brezilya’da ve Latin Amerika’da bulunan işletmelere yatırım yapmak amacıyla kullanacağının altını çizdi.


Etiketler: ArcelorMittal  Brezilya  yatırım  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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