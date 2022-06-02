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ArcelorMittal Brazil Brezilya’nın en eski çelik tesislerinden birini yenileyecek

Perşembe, 02 Haziran 2022 09:31:23 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

ArcelorMittal Brazil, Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde yer alan Sabara çelik tesisine 2024 yılına kadar 114 milyon BRL (30 milyon $) yatırım yapacak.

1917 yılında devreye alınan söz konusu tesiste otomotiv sektörüne yönelik üretim yapmak için iki yeni çekme ekipmanı kurulacak ve üretim kapasitesi %35 artırılacak.

Şirket CEO’su Jefferson de Paula, ülkede en çok satılan 10 araçtan dokuzunun makaslarının, amortisörlerinin, cıvatalarının ve diğer parçalarının Sabara tesisinde üretilen çelikten yapıldığını söyledi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, ArcelorMittal Brazil eyalette yer alan Joao Monlevade tesisine 2,5 milyar BRL (520 milyon $) ve Serra Azul tesisine de 1,8 milyar BRL (374 milyon $) yatırım yapacağını duyurmuştu.

1$ = 4,81 BRL (1 Haziran)


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Yatırım ArcelorMittal 

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