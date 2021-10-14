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ArcelorMittal önümüzdeki üç yılda büyük yatırımlar yapmayı düşünüyor

Perşembe, 14 Ekim 2021 09:46:07 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Brazil, yerel talebin artış göstermesi nedeniyle önümüzdeki birkaç yıllık süreçte “büyük” yatırımlar yapmayı düşündüğünü bildirdi.

Eski CEO Benjamin Baptista Filho’nun boşalan koltuğunu dolduran Jefferson de Paula, şirketin, yatırım çalışmalarını tamamladığını belirtti.

Söz konusu yatırımların, Minas Gerais’te yer alan madencilik ve uzun mamul projelerine yapılması bekleniyor

“Önümüzdeki yılın başlarında hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlarımızın büyük ve güçlü olduğunu söyleyebilirim,” şeklinde konuşan De Paula, yatırımların büyük bir kısmının, şirketin, Minas Gerais eyaletindeki faaliyetlere yönelik olduğunu da ekledi.


Etiketler: Güney Amerika  çelik üretimi  yatırım  ArcelorMittal  Brezilya  |  benzer haberler »


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