ArcelorMittal Brazil enerji borsasına yatırım yaptı

Pazartesi, 30 Ocak 2023 10:23:10 (GMT+3) | Sao Paulo

ArcelorMittal Brazil’in bağlı kuruluşu Açolab Ventures, kurumsal enerji kullanıcılarına yönelik hizmet vermesi amaçlanan Brezilya Enerji Borsası’na (Beenx) 3,5 milyon BRL (689.000 $) yatırım yaptığını duyurdu.

Böylelikle Beenx’e yapılan toplam yatırım 10,5 milyon BRL seviyesine çıktı.

Beenx müşterilerine enerji ticaretinin yanı sıra temiz enerji sertifikası verecek ve finansal hizmetler de sunacak.

ArcelorMittal Brazil’den Marcio Fenelon, Brezilya enerji sektörünün süreçlerin dijitalleşmesine ve otomasyonuna odaklanılan ve serbest piyasada saatlik enerji ticaretinin hedeflendiği yeniden yapılanma dönemine girdiğini söyledi. Fenelon, Beenx’in yeni modele geçişi sağlayacağını da sözlerine ekledi.