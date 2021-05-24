ArcelorMittal Brazil Fiat Chrysler ve CBMM ile güçlerini birleştirdi

Pazartesi, 24 Mayıs 2021 09:49:22 (GMT+3) | Sao Paulo

ArcelorMittal Brazil, otomotiv sektörüne yönelik mikro alaşımlı çelik mamul üretmek amacıyla Fiat Chrysler ve niyobyum üreticisi CBMM ile bir araya geldi.

Üç şirket, Brezilya’da otomotiv sektöründe kullanılacak hafif çelik mamul üretmek amacıyla iki yıllık projeye toplamda 1,2 milyon BRL (226,1 milyon $) yatırım yapacak. Şirketlerin, %100 Brezilya üretimi, niyobyum katkılı mikro alaşımlı çelik mamul üretmesi bekleniyor.

Proje, Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde yer alan araştırma enstitüsü Senai’de geliştirilecek.