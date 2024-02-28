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ArcelorMittal Brasil ve Petrobras düşük karbon ekonomisini geliştirmek için iş birliği yapacak

Çarşamba, 28 Şubat 2024 10:30:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, bağlı kuruluşu ArcelorMittal Brasil’in Brezilyalı petrol ve doğal gaz üreticisi Petrobras ile düşük karbonlu yakıtlar, hidrojen, yenilenebilir enerji üretimi ve karbon yakalama ile depolamasını içeren düşük karbon ekonomisine ilişkin potansiyel iş modellerini incelemek üzere bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı. Söz konusu girişim ArcelorMittal’in tüm bağlı kuruluşlarında 2050 yılına kadar karbonsuz üretim gerçekleştirme hedefiyle uyumlu.

Şirketler Espírito Santo eyaletinde bir karbon yakalama ve depolama merkezi geliştirmeyi planlıyor. Bu merkez teknik ve ekonomik sürdürülebilirliği artırabilir ve karbon yakalama ile depolama teknolojisinin büyük ölçekli bir karbondan arındırma seçeneği olarak kullanılmasını sağlayabilir.

Açıklamaya göre güvenli ve uygun karbon depolama seçenekleri olarak yapılandırılabilecek doğal depo alanlarının haritasını çıkarmaya başlayan Petrobras eyalette bulunan tesislere karbon yakalama ve depolama altyapısını entegre etmek üzere çalışmalar gerçekleştiriyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Üretim 

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