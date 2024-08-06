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Brezilya’da sanayi üretimi Haziran ayında yükseldi

Salı, 06 Ağustos 2024 09:17:47 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü (IBGE) tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin sanayi üretimi Haziran ayında aylık %4,1, yıllık %3,2 artış kaydetti.

Üretimi en çok yükselen kalemler %12 ile dayanıklı tüketim malları, %9 ile sermaye malları, %5,8 ile dayanıksız tüketim malları ve %1,1 ile ara mallar oldu.

Otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde görülen %9,9 ve %31,6’lık artışlar dayanıklı tüketim mallarında görülen artışı destekledi.

Brezilya’nın son 12 aylık sanayi üretimi ise yıllık bazda %1,5 artış kaydetti.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Üretim 

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