Brezilya’da sanayi üretimi Haziran ayında yükseldi

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü (IBGE) tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin sanayi üretimi Haziran ayında aylık %4,1, yıllık %3,2 artış kaydetti.

Üretimi en çok yükselen kalemler %12 ile dayanıklı tüketim malları, %9 ile sermaye malları, %5,8 ile dayanıksız tüketim malları ve %1,1 ile ara mallar oldu.

Otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde görülen %9,9 ve %31,6’lık artışlar dayanıklı tüketim mallarında görülen artışı destekledi.

Brezilya’nın son 12 aylık sanayi üretimi ise yıllık bazda %1,5 artış kaydetti.