Gerdau Brezilya’daki tesisini kapatıyor

Perşembe, 30 Mayıs 2024 09:33:06 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau, Minas Gerais eyaletinde bulunan Barão de Cocais tesisini kapatacağını açıkladı.

Gerdau CEO’su Rogerio Werneck, yeniliğe uyum sağlayamayan, yüksek hammadde maliyetine sahip olan, demir cevheri üretiminin olmadığı ve eski teknolojileri kullanan Barão de Cocais gibi tesisleri kapatarak üretkenliği artırmak istediklerini ifade etti.

Yıllık 330.000 mt üretim kapasitesine sahip olan tesisin yüksek fırınında hammadde olarak kömür kullanılıyor ve yüksek miktarda hurda tüketiliyor.

Tesisin kapasitesinin yerini, Rio de Janeiro eyaletinde bulunan başka bir Gerdau tesisi alacak. Bahsi geçen tesise yıllık 40 milyon $ değerinde yatırım yapılıp iç piyasaya daha fazla katma değerli ürün tedarik etmesi amaçlanıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket, Ceará eyaletindeki Maracanaú tesisini yenileme çalışmaları için devre dışı bırakırken Charqueadas ve Riograndense tesislerinde Rio Grande do Sul eyaletini etkisine alan yağışlar nedeniyle üretim yapmıyor.

Werneck, Brezilya’daki diğer tesisleri kapatma planlarının olmadığını ifade etti.