Brezilya’da sanayi üretimi Ağustos ayında artış gösterdi

Brezilya’da sanayi üretimi Ağustos ayında hem kapasite kullanım oranının hem de işçi sayısının yükselmesiyle artış kaydetti.
Ülkenin kapasite kullanım oranı %72’ye çıkarak Ağustos ayı ortalamasının üzerinde yer aldı. Orta ve büyük ölçekli işletmelerin istihdam ettiği işçi sayısı artış kaydederken küçük işletmelerinin işçi sayısı düştü.
Ancak Eylül ayında hammadde alımlarında düşüş beklenmesi analistlerin beklentilerinin kötüleştiğini gösterdi.
Eylül ayında yalnızca ihracat tonajının artması beklenirken işçi sayısının yatay seyredeceği düşünülüyor.