﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Gerdau’nun tesisleri halen atıl durumda

Perşembe, 23 Mayıs 2024 09:44:13 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Gerdau’nun Charquedas ve Riograndense tesisleri Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan yoğun yağışlı hava ve sel nedeniyle 3 Mayıs tarihinden beri devre dışı bırakılmış durumda.

Tesislerin selden etkilenmemesine ve eyaletin yavaşça normale dönmesine rağmen tesislerin ne zaman devreye alınacağına dair bir takvim paylaşılmadı.

Charquedas tesisinde vasıflı çelik üretilirken Riograndense tesisinde uzun mamul üretiliyor.

Gerdau bu ayın başında tesislerin tüm tehlikeler tamamen ortadan kalktıktan sonra faaliyetlerine yeniden başlayacağını açıklamıştı.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Üretim Gerdau 

Benzer Haber ve Analizler

Gerdau Brezilya’daki tesislerini atıl bıraktı

16 May | Çelik Haberler

Gerdau Brezilya’da demir cevheri üretimini artıracak

20 Haz | Çelik Haberler

Gerdau ikinci yarıda Mogi das Cruzes tesisindeki faaliyetlerine devam edecek

21 Nis | Çelik Haberler

Gerdau Ouro Branco’daki 2 No’lu yüksek fırınını azalan talep nedeniyle durduracak

06 Nis | Çelik Haberler

Gerdau’nun ağır levha projesi 2016 yılında faaliyete geçecek

04 Kas | Çelik Haberler

Gerdau Brezilya’da uzun mamul fiyatlarını %17 artırdı

11 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Gerdau İspanya otomotiv sektörü için yeni vasıflı çelik ürünleri geliştiriyor

05 Ağu | Çelik Haberler

Siderperu’nun inşaat demiri üretimi 2014 yılında %15 arttı

12 May | Çelik Haberler

Gerdau inşaat segmenti için yeni uygulama geliştirdi

17 Nis | Çelik Haberler

Gerdau dizel motorlara yönelik daha güçlü çelik geliştirdi

31 Mar | Çelik Haberler