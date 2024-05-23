Gerdau’nun tesisleri halen atıl durumda

Perşembe, 23 Mayıs 2024 09:44:13 (GMT+3) | Sao Paulo

Gerdau’nun Charquedas ve Riograndense tesisleri Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan yoğun yağışlı hava ve sel nedeniyle 3 Mayıs tarihinden beri devre dışı bırakılmış durumda.

Tesislerin selden etkilenmemesine ve eyaletin yavaşça normale dönmesine rağmen tesislerin ne zaman devreye alınacağına dair bir takvim paylaşılmadı.

Charquedas tesisinde vasıflı çelik üretilirken Riograndense tesisinde uzun mamul üretiliyor.

Gerdau bu ayın başında tesislerin tüm tehlikeler tamamen ortadan kalktıktan sonra faaliyetlerine yeniden başlayacağını açıklamıştı.