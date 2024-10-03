Brezilya’nın sanayi üretimi Ağustos ayında hafifçe yükseldi

Brezilya’da sanayi üretimi, Temmuz ayında görülen %1,4 düşüşün ardından Ağustos ayında %0,1 büyüme kaydetti.

Brezilya sanayi üretimi Covid-19 öncesinde görülen seviyelerin %1,5 yer alırken 2011 yılının Mayıs ayında kaydedilen en yüksek seviyenin %15,4 altında yer alıyor.

2024’ün ilk sekiz ayında ülkenin sanayi üretimi %3 artış kaydederken son on iki ay içinde %2,4 yükseldi.

Ağustos ayında sermaye malları üretimi %4 ve dayanıklı tüketim malları üretimi %2,3 gerilerken ara malların üretim ve dayanıksız tüketim malları üretimi sırasıyla %0,3 ve %0,4 artış kaydetti.