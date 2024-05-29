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Gerdau Brezilya’daki tesisinde üretimi durdurdu

Çarşamba, 29 Mayıs 2024 09:54:54 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau, Ceará eyaletinde yer alan Maracanaú tesisinde üretimi durduracağını açıkladı.

18 ay boyunca devre dışı kalacak tesiste Gerdau’nun Caucaia tesisinde kullanılmak üzere 6 ila 12 metre uzunluğunda kütük üretimi yapmak için çalışma gerçekleştirilecek. Bu çalışma için tesise 5,4 milyon $’lık yatırım yapılacağı tahmin ediliyor.

Caucaia tesisi uzun kütükler sayesinde Latin Amerika piyasasına uzun mamul ihracatı yapacak.

Bununla birlikte Gerdau’nun Rio Grande do Sul eyaletindeki tesisleri ise eyaleti etkisine alan sel nedeniyle atıl bırakıldı.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Üretim Gerdau 

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