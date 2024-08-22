ArcelorMittal Brazil iki adet güneş enerjisi santrali inşa edecek

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, bağlı kuruluşu ArcelorMittal Brazil’in mevcut elektrik ihtiyacının %14’üne karşılık gelen toplam 465 MW kapasiteli iki adet güneş enerjisi projesi geliştirmek için sözleşmeler imzaladığını açıkladı.

200 MW güneş enerjisi kapasitesine sahip olacak ilk projenin 2025 bitmeden devreye alınması planlanıyor. Bu proje, ArcelorMittal Brazil’in geçtiğimiz yıl Nisan ayında Brezilyalı yenilenebilir enerji proje geliştiricisi Casa dos Ventos ile yaptığı mevcut ortaklığın üzerine kurulacak. Söz konusu ortaklığa göre önümüzdeki yılın sonuna doğru 554 MW kapasiteli rüzgâr enerjisi santrali devreye alınması planlanıyor.

Latin Amerika merkezli yenilenebilir enerji geliştiricisi Atlas Renewable Energy ile ortaklaşa gerçekleştirilecek ikinci proje, Brezilya’nın doğusundaki Minas Gerais eyaletinde kurulacak ve 265 MW güneş enerjisi kapasitesine sahip olacak. Bu projenin de 2025 yılı bitmeden devreye alınması bekleniyor.

Projeler, ArcelorMittal Brazil’in gelecekteki elektrik ihtiyacını karbondan arındırma hedeflerini destekliyor ve elektrik gereksinimleri açısından kendi kendine yeterli olma yönündeki uzun vadeli hedefine katkı sağlıyor.