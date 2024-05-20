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ArcelorMittal Brasil Danieli’den çift pota ocağı sipariş etti

Pazartesi, 20 Mayıs 2024 10:24:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ArcelorMittal’ın Brezilya birimi, İtalya merkezli Danieli’den Espirito Santo eyaletindeki Tubarão tesisi için çift pota ocağı sipariş etti.

Yeni ekipman, sülfür içeriğini arındırıp otomobillerde kullanılacak USIBOR marka çelik üretmek için çelikhanede konvertörler ile sürekli döküm ünitelerinin arasına yerleştirecek.

ArcelorMittal’ın Danieli’den alacağı tesisler arasında duman arıtma tesisi, su arıtma tesisi, sıkıştırılmış hava tesisi, yeni bir malzeme taşıma tesisi, çift pota ocağının bakımı için yarı makas köprüsü ve cüruf inceleme laboratuvarı yer alıyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Üretim 

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