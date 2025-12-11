 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ArcelorMittal...

ArcelorMittal Brezilya’da güneş enerjisi santralinin inşaatını tamamladı

Perşembe, 11 Aralık 2025 10:01:34 (GMT+3)   |   Sao Paulo

ArcelorMittal’in Brezilya birimi Atlas Renewable Energy ile yaptığı iş birliği sonucunda Minas Gerais eyaletinde yer alan Luiz Carlos güneş enerjisi santrali inşaatını bitirdiğini açıkladı.

Yaklaşık 170 milyon $ yatırım gerektiren proje çerçevesinde toplam 315 megavat üretim kapasitesine sahip ve yıllık ortalama 74 megavat üretim hacmini koruyabilecek bir santral inşa edildi.

Planlanandan üç ay önce tamamlanan proje 65 km uzunluğunda ve 500 kilovoltluk iletim kablosu içeriyor.

ArcelorMittal’in Uzun Mamuller LATAM birimi CEO’su Everton Negresiolo santralde üretilen enerjinin tümüyle şirketin üretim faaliyetlerinde kullanılacağını ve üretim maliyetlerini düşürüp rekabetçiliklerini artıracağını ifade etti.

ArcelorMittal’in 1 milyar $ yatırım yaptığı yenilenebilir enerji programı kapsamında Bahia eyaletine de bir güneş/rüzgar enerjisi santrali kurulacak. Üretici 2030 yılına kadar kullandığı enerjinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan temin etmeyi hedefliyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Cadence Minerals, Azteca tesisini yeniden devreye almak için finansman buldu

15 Eyl | Çelik Haberler

Vale, Carajás demir cevheri madenlerinde kuru işleme yöntemi kullanmayı planlıyor

27 Haz | Çelik Haberler

Brezilya sanayi sektöründe kapasite kullanım oranları Nisan ayında geriledi

28 May | Çelik Haberler

Brezilya’da sanayi üretimi 2024’te yükseldi

06 Şub | Çelik Haberler

Brezilya’da sanayi üretimi Kasım ayında düşüş gösterdi

10 Oca | Çelik Haberler

Vale, Área IX demir cevheri atık barajını devre dışı bıraktı

26 Ara | Çelik Haberler

Anglo American, Vale’nin yüksek kalite demir cevheri rezervlerini Brezilya madenine dahil etti

04 Ara | Çelik Haberler

Vale’nin yeni CEO’su demir cevheri üretimini artırmak istiyor

11 Eki | Çelik Haberler

Brezilya’nın sanayi üretimi Ağustos ayında hafifçe yükseldi

03 Eki | Çelik Haberler

Brezilya’da sanayi üretimi Ağustos ayında artış gösterdi

27 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis