ArcelorMittal Brezilya’da güneş enerjisi santralinin inşaatını tamamladı

ArcelorMittal’in Brezilya birimi Atlas Renewable Energy ile yaptığı iş birliği sonucunda Minas Gerais eyaletinde yer alan Luiz Carlos güneş enerjisi santrali inşaatını bitirdiğini açıkladı.

Yaklaşık 170 milyon $ yatırım gerektiren proje çerçevesinde toplam 315 megavat üretim kapasitesine sahip ve yıllık ortalama 74 megavat üretim hacmini koruyabilecek bir santral inşa edildi.

Planlanandan üç ay önce tamamlanan proje 65 km uzunluğunda ve 500 kilovoltluk iletim kablosu içeriyor.

ArcelorMittal’in Uzun Mamuller LATAM birimi CEO’su Everton Negresiolo santralde üretilen enerjinin tümüyle şirketin üretim faaliyetlerinde kullanılacağını ve üretim maliyetlerini düşürüp rekabetçiliklerini artıracağını ifade etti.

ArcelorMittal’in 1 milyar $ yatırım yaptığı yenilenebilir enerji programı kapsamında Bahia eyaletine de bir güneş/rüzgar enerjisi santrali kurulacak. Üretici 2030 yılına kadar kullandığı enerjinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan temin etmeyi hedefliyor.