Samarco'nun satışları 2026'nın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla %23 arttı, yıllık bazda %1 düştü

Brezilyalı demir cevheri ve pelet üreticisi Samarco 2026 yılının ikinci çeyreğinde demir cevheri ve pelet satışlarının toplam 3,9 milyon mt seviyesinde yer aldığını, bu tonajın önceki çeyreğe göre %23 artarken, 2025 yılının aynı çeyreğine kıyasla %1 düştüğünü bildirdi.

Şirketin üretimi de söz konusu dönemde bir önceki çeyreğe göre %4 ve yıllık bazda %0,1 artışla 3,9 milyon mt seviyesine yükseldi.

Samarco'nun ortalama pelet fiyatı ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre %4 artarken, yıllık bazda %3 düşüşle 124,9$/mt FOB seviyesinde yer aldı.

Şirket, satışlardaki çeyreklik %23 artışın, 2026 yılının ilk çeyreğindeki zayıf performansın ardından sevkiyatların normal seviyelere dönmesinden kaynaklandığını belirtti. Üretim tarafında ise ikinci çeyrek sonuçlarının faaliyetlerin yapısal olarak daha yüksek seviyelerde istikrarlı şekilde devam ettiğini gösterdiğini aktardı.

2026 yılının ilk yarısında Samarco'nun üretimi yıllık bazda %8 artışla 7,7 milyon mt, satışları ise %4 artışla 7,1 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Vale ve BHP ortak girişimi olan Samarco, 2015 yılında meydana gelen Fundão Barajı kazasının ardından toparlanma sürecini sürdürürken, 2028 yılında yıllık 26 milyon mt olan kapasitesine yeniden ulaşmayı hedefliyor.