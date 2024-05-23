ArcelorMittal Belgium düşük karbonlu elektrik temini için hükümetle anlaştı

Perşembe, 23 Mayıs 2024 11:28:18 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, bağlı kuruluşu ArcelorMittal Belgium’un uzun vadeli düşük karbonlu elektrik temini için Belçika Başbakanı Alexander De Croo ve Federal Enerji Bakanı Tinne Van der Straeten ile bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Rekabetçi fiyatlardan elektrik temin edebilmek, şirketin karbondan arındırma çabaları açısından önem taşıyor.

ArcelorMittal Belgium’un karbondan arındırma çalışmalarına bakıldığında; enerji verimliliği, karbonun döngüsel kullanımı, karbon yakalama, kullanım ve depolama konularına odaklandığı görülüyor. Buna ek olarak SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere yakın zamanda şirket Ghent çelik tesisinde bulunan karbon yakalama biriminde denemelere başladı.

ArcelorMittal Europe 2030 yılına kadar karbon emisyonunu 2018 seviyelerine kıyasla %35 azaltmayı ve 2050 yılına kadar karbonsuz üretime geçmeyi hedefliyor.