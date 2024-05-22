ArcelorMittal Ghent tesisinde karbon yakalama denemelerine başladı

Çarşamba, 22 Mayıs 2024 10:27:22 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, bağlı kuruluşu ArcelorMittal Belgium’un Avustralyalı madenci BHP Billiton, Japonya merkezli Mitsubishi Heavy Industries Engineering (MHIENG) ve Avustralya merkezli Mitsubishi Development ile iş birliği içinde Ghent çelik tesisinde bulunan karbon yakalama biriminde denemelere başladığını açıkladı.

Söz konusu birim karbon yakalama teknolojisinin kullanımına yönelik fizibilite çalışmaları gerçekleştirmek üzere 1-2 yıl boyunca faaliyet gösterecek. İki aşamada yürütülecek deneme çalışmalarının ilk aşamasında, yüksek fırın gazından ayrılan karbon yakalanırken, ikinci aşamada kok gazı, yüksek fırın gazı ve doğal gaz dahil olmak üzere endüstriyel gaz karışımı kullanan sıcak şerit tavlama fırınından çıkan gazlar ayrılıp yakalanacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 2022 yılının Ekim ayında söz konusu dört şirket çelik üretiminde karbon yakalama teknolojisinin kullanımına yönelik iş birliği anlaşması imzalamıştı.