ArcelorMittal 2022 yılı için daha düşük kâr ve AVFÖK açıkladı

Perşembe, 09 Şubat 2023 11:55:53 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde şirket, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 4,04 milyar $ ve üçüncü çeyrekte kaydedilen 993 milyon $ net kâra kıyasla 261 milyon $ net kâr kaydetti. Söz konusu çeyrekte şirketin satış gelirleri ise yıllık %18,8 düşüşle 16,9 milyar $ oldu. Dördüncü çeyrekte şirketin AVFÖK’ü bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 5,05 milyar $ ve üçüncü çeyrekte kaydedilen 2,67 milyar $’a kıyasla 1,26 milyar $ seviyesinde yer aldı.

ArcelorMittal geçtiğimiz yılın tamamında 2021 yılında kaydedilen 14,96 milyar $ net kâra kıyasla 9,3 milyar $ net kâr açıkladı. 2022 yılında şirketin satış gelirleri ise yıllık %4,3 artışla 79,84 milyar $ oldu. Aynı dönemde şirketin AVFÖK’ü ise geçtiğimiz yıl kaydedilen 19,4 milyar $’a kıyasla 14,2 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın tamamında ArcelorMittal’in ham çelik üretimi yıllık %14,6 düşüşle 59 milyon mt olurken, demir cevheri üretimi %11 düşüşle 45,3 milyon mt seviyesinde kaydedildi. 20221 yılında şirketin toplam çelik sevkiyatı yıllık %11,1 düşüşle 55,9 milyon mt oldu.

ArcelorMittal CEO’su Aditya Mittal söz konusu rakamları değerlendirerek, “Yıl boyunca ortaya çıkan zorluklara rağmen sonuçlarımız güçlenen varlık portföyümüzün faydalarını ve son dönemlerde maliyet konusunda yaptığımız iyileştirmeleri işaret ediyor. Üretim seviyelerini düzenlemek ve enerji tüketimini optimize etmek için yılın ikinci yarısında attığımız adımlar da faaliyetlerimizi güçlendirdi. Önümüzdeki dönem için, tüketicilerin geçtiğimiz yılın ikinci yarısında stoklarını boşalttıkları göz önüne alındığında, görünür çelik tüketiminin artması bekleniyor,” dedi.