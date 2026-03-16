Suudi Arabistanlı East Pipes boru üretim hattını tamamladı

Yerel boru üreticisi East Pipes Integrated Company for Industry (East Pipes) Suudi Arabistan Borsası’na yaptığı açıklamaya göre yeni bir boru üretim hattının inşaat ve kurulumunu tamamladı ve onaylanan operasyon planı doğrultusunda hattın işletme ve üretim faaliyetleri başladı.

East Pipes’a göre söz konusu yeni hattın devreye alınması, şirketin üretim kapasitesini artırmayı ve operasyonel süreçlerinin verimliliğini desteklemeyi amaçlayan stratejik planlarının bir parçasını oluşturuyor.

Yeni hattan yıllık 100.000 mt ek kapasite

Şirketin açıklamasına göre yeni kurulan boru üretim hattı yıllık yaklaşık 100.000 mt ilave üretim kapasitesi sağlayacak. East Pipes, bu ek kapasite ile şirketin yılda 400.000 mt olan kurulu üretim kapasitesinin yaklaşık 500.000 mt seviyesine yükseleceğini belirtti.

East Pipes’a göre yeni boru üretim hattının mali etkilerinin 2026’nın Mart ayında sona erecek mali yılın dördüncü çeyreğine ait raporlara yansıması bekleniyor.